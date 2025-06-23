Выделить доли жилья детям при использовании маткапитала стало проще

Теперь доли детям можно выделять без согласия банка, даже если квартира в ипотеке. Раннее кредиторы часто блокировали это, опасаясь сложностей при продаже или взыскании залога.\

«Банки опасались, что наличие детских долей усложнит последующую продажу объекта, обращение взыскания и иные юридические процедуры. В результате семьи сталкивались с длительными задержками в оформлении документов и налоговыми рисками», — сказала Семко.

По закону, при использовании маткапитала доли должны быть распределены между всеми членами семьи в течение полугода после погашения ипотеки. Но теперь это можно сделать сразу при покупке, не дожидаясь окончания выплат и не спрашивая разрешения у банка.

«Это изменение важно не только с точки зрения упрощения процесса, но и с налоговой перспективы. Если доли детям выделены сразу, начинает идти налоговый срок владения. Это означает, что при продаже квартиры спустя 3 или 5 лет можно избежать уплаты налога на доходы физических лиц. В противном случае, если доли выделяются только перед продажей, налоги приходится платить даже за детские доли», — пояснила эксперт.

Нововведение также снизит риски конфликтов при разводах. Без оформленных долей бывшие супруги спустя годы могут судиться за имущество. Раннее распределение делает квартиру юридически «чистой» и облегчает дальнейшие сделки.

Семко добавила, теперь покупателям и риэлторам будет проще работать с такой недвижимостью. Раньше семьи часто скрывали факт использования маткапитала, а покупатели вынуждены были проверять историю платежей. Отсутствие отметки в ЕГРН только усложняло ситуацию.