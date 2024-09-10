Выдачи семейной ипотеки в России выросли более чем вдвое в августе

Объем выдач семейной ипотеки в России в августе 2024 года вырос более чем в два раза по сравнению с июлем, достигнув 163 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные корпорации ДОМ.РФ, сообщает газета «Известия» .

Кредитные организации подтверждают столь значительный рост спроса на эту программу. Так, в «Сбере» объем семейной ипотеки в августе вырос вдвое по сравнению с июлем, а в Промсвязьбанке — на 60%.

Такая динамика связана с ужесточением условий по программе семейной ипотеки, которая теперь доступна всем семьям с хотя бы одним ребенком до 6 лет включительно. Ранее она предоставлялась только парам с двумя детьми до 18 лет.

Как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, из-за высокого спроса эффект от ужесточения условий программы может проявиться не сразу, а только к концу года. При этом эксперты предупреждают, что спрос на семейную ипотеку может начать снижаться из-за высоких цен на жилье и общей закредитованности населения. Кроме того, у крупнейших банков лимиты по этой программе уже практически исчерпаны, и они могут временно приостановить ее выдачи.