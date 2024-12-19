Вторую очередь офисного квартала достроили в Беговом районе Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский заявил о завершении строительства второй очереди бизнес-квартала в Беговом районе столицы. Общая площадь делового центра составляет около 70 тыс. кв. м, сообщает Информационный центр правительства Москвы.

Строительство велось по адресу: Бумажный проезд, вл. 19. В башне В — 23 этажа, в С — 10 этажей. В бизнес-центре будут не только офисы, но и инфраструктура для жителей района: торговые помещения, бытовые и сервисные службы, рестораны, кафе, также предусмотрена столовая для сотрудников. Всего в деловом квартале будет четыре офисные башни.

«В рамках третьей очереди, завершение строительства которой запланировано на 2025 год, появится общественная парковая зона площадью 5 тыс. кв. м», — добавил Овчинский.

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов отметил, что территория вокруг также будет благоустроена. Комфортная среда для пешеходов будет создана с помощью сочетаний цветов.

«Общий световой дизайн территории обеспечивают светильники на опорах, а отдельные пешеходные зоны освещаются с помощью „низкого“ света», — рассказал Кузнецов.

Центральным арт-объектом станет скульптура «Ангел». Также здесь предусмотрен подземный паркинг на 237 машино-мест и наземная парковка на 28 машино-мест.