Вторую очередь офисного квартала достроили в Беговом районе Москвы

В Беговом районе Москвы завершилось строительство двух бизнес-центров, расположенных на Бумажном проезде, 19, об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы Владислав Овчинский.

В основе проекта Stone Towers лежит принцип экологичного строительства с акцентом на здоровье и комфорт. Особое внимание уделено созданию оптимального микроклимата: автономные инженерные системы в сочетании с возможностью естественной вентиляции через открывающиеся окна обеспечивают идеальные условия для работы.

При облицовке фасадов бизнес-центра использован инновационный стеклофибробетон, отличающийся исключительной прочностью и безопасностью для окружающей среды. Комплекс спроектирован с учетом потребностей людей с ограниченной мобильностью, что делает его доступным для всех категорий посетителей.

«Общая площадь второй очереди делового центра около 70 тысяч квадратных метров. В башне B 23 этажа, в C — 10 этажей. Помимо офисов, в бизнес-центрах разместится инфраструктура для жителей района: торговые помещения для размещения бытовых и сервисных служб, кафе и рестораны», — рассказал Овчинский.

По словам Овчинского, в деловом квартале планируют построить в общей сложности четыре офисные башни. Третью очередь строительства хотят завершить уже в 2025 году. К этому времени создадут общую парковую зону общей площадью пять тысяч квадратных метров.