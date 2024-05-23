Второй детсад в подмосковном ЖК «Прибрежный Парк» построен на 30%

В ЖК «Прибрежный Парк» строят второй детский сад для 150 малышей. Объект социальной инфраструктуры готов на 30%. Дошкольное учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Первый детский сад в составе проекта на 300 мест построен и введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство детского сада ведется по установленному графику. На площадке объекта работают 20 человек, задействован один башенный кран. На данный момент строители приступили к армированию вертикальных конструкций третьего этажа. Одновременно ведутся работы по подготовке наружных стен под вертикальную гидроизоляцию. На следующей неделе строители планируют приступить к работам по устройству каменной кладки.

Площадь трехэтажного детского сада составит 2,5 тыс. кв. метров. Всего в детском саду появится шесть групповых помещений со спальнями, буфетными, раздевальными и санузлами. При входе в здание разместится колясочная. На первом этаже также предусмотрены помещения охраны, пожарный пост, пищеблок и медицинский блок. Заниматься физкультурой и музыкой дети смогут в просторных залах, а для развивающих и творческих занятий предусмотрена кружковая. Кабинеты психолога и логопеда разместятся на третьем этаже. Все помещения будут оснащены мебелью и современным оборудованием.

Для прогулок на свежем воздухе на прилегающей территории создадут шесть площадок для каждой группы детей с теневыми навесами. Рядом оборудуют многофункциональную игровую площадку и зону для проведения мероприятий, а также две спортивные площадки для занятий физкультурой. Территорию детского сада озеленят — посадят газон, высадят молодые деревья и кустарники.

ЖК «Прибрежный Парк» находится на юге Подмосковья, в 9 км от МКАД, в пешей доступности от железнодорожной станции «Ленинская» павелецкого направления. Проектом предусмотрено строительство большой школы на 1650 мест, трех детских садов в общей сложности на 800 мест и поликлиники на 216 посещений в смену. На первых этажах домов откроются кафе, аптеки, магазины и салоны красоты. Жилой комплекс возводится на берегу живописной реки Пахра с благоустроенной набережной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.