Второй детсад откроют в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» Ленинского округа в сентябре

«Осмотрел функционирующий детский сад на 280 мест, открытый в 2023 году, и проверил ход строительства нового дошкольного учреждения на 310 мест в деревне Сапроново. Строящийся сад также станет частью общеобразовательной школы № 11. Работы в детском саду в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» вступают в финальную стадию. Активный темп работ и пристальное наше внимание позволяют с уверенностью сказать, что уже совсем скоро, 1 сентября, дошкольное учреждение распахнет свои двери для юных жителей Сапроново. Застройщику поручили завершить строительство к 1 июня, чтобы за летние месяцы укомплектовать штат и принять детей», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он отметил, что на строительной площадке задействованы 63 рабочих и необходимая техника.

«На объекте сейчас строители заняты монтажом вентиляционной системы, облицовкой стен и установкой дверей и кабельной продукции, укладкой брусчатки, монтажом систем отопления и водоснабжения. В детском саду завершена заливка стяжек, продолжается установка кронштейнов, направляющих и утеплителя для вентилируемого фасада, а также монтаж клинкерной плитки. Ведется монтаж индивидуального теплового пункта и внешней насосной станции. Идет подготовка к установке площадок теневых навесов. Начаты работы по установке лифта и системы «Безопасный регион». Установлены столбы освещения», — рассказал представитель подрядной организации АО ХК «ГВСУ «Центр» Алексей Демин.

Детский сад на 310 мест в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» возводится напротив школы № 11, двери которого были открыты в январе 2025 года на 9 месяцев раньше обозначенного срока по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здание новой школы площадью 17 тыс. кв. метров состоит из четырех этажей. В учебном заведении школьники развивают навыки по профильным направлениям: естественные науки, технологические и социальные дисциплины. Для ребят предусмотрены лаборатории, мастерские, современные IT-зоны. Одно из любимых мест — светлый и просторный атриум.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.