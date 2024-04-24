Второй детсад на 350 мест построят в подмосковном ЖК «Горки Парк»

Отличительной особенностью нового дошкольного учреждения станет большая зеленая территория, где высадят яблони, сирень, разнообразные цветущие кустарники и клумбы.

Трехэтажное здание детского сада общей площадью 4,2 тыс. кв. метров будет рассчитано на 14 групп детей разных возрастов. Комнаты для малышей от двух лет займут первый этаж, этажом выше расположатся помещения для детей от 4 до 6 лет, а подготовительные группы дошкольников обустроят на третьем уровне. Запроектированы многофункциональные помещения с отдельными спальней, раздевалкой, туалетной и буфетной комнатами, а также групповым пространством, где дети будут обедать, играть и заниматься. Помещения оснастят мобильной перегородкой, которая позволит быстро поменять их назначение.

У входа в садик обустроят колясочную. Рядом с входной группой запроектирован просторный музыкальный зал, где дети будут заниматься танцами, музыкой, а по праздникам здесь будут проходить представления. На втором этаже оборудуют спортзал для занятий физкультурой.

Заниматься спортом и активными играми дети также смогут на благоустроенных площадках на свежем воздухе. Здесь оборудуют две общие спортивные площадки с натуральным газоном и антитравматическим покрытием. У каждой группы будет индивидуальная игровая площадка с навесом для защиты от непогоды.

В настоящее время девелопер готовится к старту строительных работ, а завершить проект планируется в 2026 году. Сейчас на территории жилого комплекса введен в эксплуатацию первый детский сад, а всего в ЖК «Горки Парк» предусмотрено строительство шести детских садов общей вместимостью 1 800 мест, трех школ для 3 700 учеников, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.