Второй детсад для 300 малышей построят в подмосковном ЖК «Публицист»

Второй детский сад для 300 малышей построят в многофункциональном ЖК «Публицист». Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение. Девелопер реализует проект во второй очереди жилого квартала в рамках комплексного развития территорий в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас строится детский сад на 300 мест в составе первой очереди жилого квартала. Объект на стадии фундаментных работ.

Здание второго детского сада включит в себя три надземных этажа и один подземный. Внутри будет создано современное пространство для игр, занятий спортом, развития и комфортного обучения детей в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду предусмотрены также музыкальный зал для проведения праздников, просторный физкультурный зал, медицинский и процедурный кабинеты, игровые комнаты и спальни.

Ввести в эксплуатацию новое образовательное учреждение планируют вместе со второй очередью жилых корпусов. Также на втором этапе реализации проекта в жилом квартале «Публицист» будет построена школа на 1 650 учащихся.

ЖК «Публицист» — современный жилой квартал комфорт-класса, который предусматривает четыре очереди строительства. Всего в рамках реализации проекта будет построено пять детских садов на 1 500 мест, две школы на 3 300 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, и поликлиника для взрослого и детского населения на 432 посещения в смену.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.