«Вторичка обмелела»: что происходит на рынке недвижимости в России

«Много собственников просто взяли паузу — нет острой потребности продавать, а подходящий объект для покупки самим найти сложно, так что люди зависли в режиме ожидания. Мы сейчас с клиентами часто ходим по рынку и видим: то, что действительно хочется, почти невозможно найти. Приходится рассматривать альтернативы, потому что других вариантов просто нет», — сказала эксперт.

По ее словам, сегодня вторичный рынок ипотеки практически парализован. Это обусловлено высокими процентными ставками, ограниченным количеством доступных объектов, продавцами, испытывающими тревогу, и покупателями, не спешащими совершать сделки. Многие предпочитают держать средства на депозитах, ожидая более благоприятных условий, либо не могут реализовать свою недвижимость для улучшения жилищных условий.

Однако сделки типа «продажа малой квартиры с последующей покупкой большей с небольшой ипотечной доплатой» все еще встречаются. Даже при ставке в 20% находятся желающие взять в кредит 1-3 млн рублей и оперативно погасить его. Но и в этом случае ключевым препятствием становится сложность продажи имеющегося жилья. Опасения продавцов, неготовность предоставить необходимую документацию и завышенные цены приводят к срыву всей цепочки сделок.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.