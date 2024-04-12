Вторая очередь ЖК «Облака 2.0» получила заключение о соответствии

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии (ЗОС) на корпуса 2.1 и 2.2 дома № 2 ЖК «Облака 2.0», которые возводились в рамках второй очереди жилого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба компании 3-RED .

ЗОС — основной документ, который нужен для дальнейшего получения разрешения на ввод в эксплуатацию, после чего участникам долевого строительства могут вручить ключи от квартир.

Меньше месяца назад на территории ЖК «Облака 2.0» сдали в эксплуатацию детсад на 170 мест. На данный момент рядом продолжают возводить крупную муниципальную школу на 1,5 тыс. мест, соинвестором строительства которой выступает 3-RED.

Жилой комплекс «Облака 2.0» — бело-серый ЖК площадью свыше 130 тыс. кв. м, который располагается в 10 минутах от железнодорожной станции «Люберцы-1».

Корпуса и детский сад на территории спроектировало известное архитектурное бюро «Остоженка» — постоянный партнер 3-RED. Проект соответствует стандарту 3-RED ILIKE, предусматривающему закрытый двор без автомобилей и принцип безбарьерной среды на всей территории, который подразумевает отсутствие ступеней и проектирование всех входов в подъезды на уровне тротуаров. В самих подъездах предусмотрели дизайнерскую отделку, высокие полотки и колясочные.

Всего в комплексе 1 906 квартир — от функциональных студий до просторных трехкомнатных квартир. Две секции также включают 330 апартаментов. Квартиры и апартаменты предлагают с четырьмя видами отделки от 3-RED. Стоимость ремонта можно включить в ипотечный платеж или приобрести квартиру без отделки.

На первых этажах жилого комплекса «Облака 2.0» расположатся объекты социально-бытовой и торговой инфраструктуры — для них предусмотрели помещения суммарной площадью свыше 4 тыс. кв. м.

Путь от ЖК до МКАД на машине занимает около 10 минут, на электричке с ж/д станции «Люберцы-1» до центра Москвы можно добраться всего за 30 минут, а один из крупнейших ТЦ России ТЦ «МЕГА Белая Дача» располагается меньше чем в получасе.

В 2021 году ЖК «Облака 2.0» стал финалистом одной из наиболее известных отраслевых премий Urban Awards в номинации «Лучший строящийся ЖК комфорт-класса Московской области», а апреле 2023 выиграл в номинации «Проект года Московская области и Новая Москва» отраслевой премии «Move Realty Awards».

Строительство жилого комплекса «Облака 2.0» ведут в две очереди. Первую сдали в середине прошлого года, а вторую очередь планируют сдать в текущем году.

3-RED — девелоперская группа, которая, по данным ЕРЗ.РФ за апрель 2024, занимает седьмое место в рейтинге застройщиков Подмосковья по объему текущего строительства. Также компания — многолетний лидер регионального рейтинга надежности по версии Национального объединения застройщиков жилья. В течение пяти последних лет компания получает наивысший рейтинг надежности застройщика «5».

Проекты 3-RED реализуют в соответствии с комплексным стандартом качества жилья ILIKE, который предполагает создание качественной жилой среды с повышенным уровнем комфорта. Суммарная площадь проектов 3-RED, которые реализованы на сегодняшний день, превышает 900 тыс. кв. м, а портфель проектов на различных стадиях проектирования — 1,4 млн кв. м.

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