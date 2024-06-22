ВТБ продаст очередной бывший актив Банка Москвы

Банк ВТБ выставил на продажу 75,01% в компании «Мегаком». Ей принадлежит 13,3 тыс. кв. м в бизнес-центре «Святогор IV» на Летниковской улице недалеко от станции метро «Павелецкая» в столице, сообщает РБК.

Кроме доли в компании, банк планирует продать права требования к ней по кредитному договору. Начальная стоимость актива будет 4,48 млрд рублей. Торги планируют провести в начале июля.

Представитель ВТБ отметил, что кредитная организация контролирует актив в ходе процесса урегулирования проблемной задолженности Банка Москвы. Сейчас он выставлен на продажу.

Центр «Святогор IV», площадь которого составляет 32,1 тыс. кв. м, возвели на Летниковской улице в 2009 году. Он входит в состав одноименного комплекса общей площадью 74,6 тыс. кв. м. Сюда вошли 5 зданий.