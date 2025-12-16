VSN Group: ноябрь и декабрь демонстрируют высокие показатели продаж жилья

VSN Group: выручка девелоперов по итогам ноября выросла почти до 123 млрд руб.

В ноябре 2025 года на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 5,8 тыс. квартир и апартаментов. Это на 7% больше в лотах и на 4% — в квадратных метрах, чем в октябре, рассказали РИАМО специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

По итогам ноября 2025 года на первичном рынке в границах старой Москвы суммарный объем реализованного жилья составил 263,3 тыс. кв. м. Суммарная выручка девелоперов по итогам месяца — около 122,9 млрд руб. против 115,1 млрд руб. в октябре, а доля ипотечных сделок составила 63%.

Минимальный размер реализованного лота в массовом сегменте по итогам ноября 2025 года составил 17,5 кв. м, при средней площади продаваемого лота 41 кв. м. В сегменте бизнес-класса самым маленьким проданным объектом стал лот площадью 17,8 кв. м, средняя площадь при этом — 50,9 кв. м.

Лидерами спроса по итогам месяца в сегменте «комфорт» являются проекты «Лучи 2.0», «Метроном» и «Люблинский парк». Наиболее востребованными проектами бизнес-класса стали «Символ», Shagal и «Вейв».

В ноябре 2025 года стартовали продажи лотов в четырех проектах комфорт-класса от Фонда Реновации. В сегменте бизнес начались продажи в трех проектах.

«Ноябрь и декабрь традиционно демонстрируют высокие показатели продаж, соответственно, покупательский спрос вырос и увеличились и число сделок, и выручка девелоперов. Это обусловлено как желанием клиентов решить квартирный вопрос до Нового года, так и наличием различного рода скидок, акций субсидированной ипотеки и индивидуальных условий по рассрочкам со стороны застройщиков, которые стремятся выполнить план продаж», — отмечает генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.