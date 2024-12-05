Все участники программы реновации в Раменках переехали в новое жилье

В районе Раменки, расположенном на западе столицы, подошла к концу реализация программы реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, все жители района Раменки были расселены в новые дома, возведенные по реновации.

«В Раменках в программу реновации были включены два дома на улице Лобачевского и Мичуринском проспекте. Сейчас они полностью расселены. Более 250 жителей уже переехали в новостройку по адресу: улица Светланова, дом 11, корпус 1. Таким образом, программа реновации полностью завершена в районах Раменки, Северный, Молжаниновский, Коммунарка, Старое Крюково, Южное Медведково и Ясенево. В них в новое жилье переехали более 6,8 тысячи москвичей», — уточнил заместитель мэра Ефимов.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что свыше 50% семей воспользовались бесплатной помощью города при переезде.

«Им бесплатно были предоставлены грузчики и грузовой автомобиль, что позволило сделать переселение более комфортным и эффективным. В новостройке оборудованы помещения для консьержа и колясочные для семей с детьми. В пешей доступности от новостройки находятся станция метро „Раменки“, школы, детские сады и объекты бытовой инфраструктуры», — объяснил он.

Придомовую территорию новостройки благоустроили: провели комплексное озеленение, оборудовали детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в ЗАО.

Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года.