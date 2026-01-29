Все из-за соседства: почему элитные ЖК в Ростове-на-Дону сравнивают с общежитиями

сегодня в 16:59

Риелтор Юлия Добророднова рассказала, что элитные жилые комплексы в центре Ростова-на-Дону часто сравнивают с общежитиями из-за особенностей точечной застройки и соседства с устаревшей инфраструктурой, сообщает rostovgazeta.ru .

В Ростове-на-Дону сегмент бизнес-класса отличается от столичного рынка недвижимости. По Доброродновой, стоимость квартир в центре города определяется не только качеством новостроек, но и их окружением.

Эксперт отметила, что новые дома часто строятся среди старого жилого фонда и изношенных коммуникаций. Несмотря на современную отделку и высокую стоимость, такие жилые комплексы теряют привлекательность из-за соседства с устаревшей инфраструктурой.

«Дома вроде „Белого Ангела“ на Береговой улице, где пентхаусы продаются за сотни миллионов, мы в риелторских кругах называем „большим общежитием“», — пояснила Добророднова.

Она добавила, что наличие в таких домах квартир гостевого типа стоимостью 10–15 млн рублей негативно влияет на общий имидж элитного жилья.

