Все 56 округов Подмосковья провели штабы по подготовке к капремонту

В Московской области подвели предварительные итоги работы в рамках подготовки к проведению капремонта в 2026 году. В каждом муниципалитете прошли совещания, организованные региональным Министерством ЖКХ совместно с Фондом капитального ремонта, сообщила пресс-служба министерства.

В этих мероприятиях приняли участие 56 органов местного самоуправления — заместители глав и руководители профильных управлений. Основное внимание было сконцентрировано на 2 038 многоквартирных домах, которые вошли в программу капремонта на следующий год.

В ходе встреч поднимались системные вопросы, для решения которых необходима слаженная работа представителей администраций, подрядных организаций и собственников жилья. Среди ключевых задач, которые детально разбирались на совещаниях, были:

подготовка и оформление актов открытия объектов;

составление дефектных ведомостей;

получение необходимой технической документации;

обеспечение доступа специалистов в квартиры;

приведение в порядок мест общего пользования (очистка от мусора и расчистка захламленных участков).

«Штабы рассматриваем как проверенный рабочий механизм, который позволит снизить административные издержки и синхронизировать действия всех участников процесса. Таким образом, выстраиваем прямое взаимодействие между подрядчиками, муниципалитетами, надзорными органами и управляющими организациями, чьи дома вошли в КПР», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Только за последние семь дней очные штабы прошли в семи городских округах: Балашихе, Лобне, Домодедово, Одинцово и Красногорске. Всего за этот период специалисты проработали вопросы, касающиеся 140 многоквартирных домов в этих муниципалитетах.

Все проводимые мероприятия нацелены на то, чтобы обеспечить своевременное и качественное выполнение плана капитального ремонта.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

