ВРИП главы Серпухова продолжает мониторинг капитального ремонта в школах округа

сегодня в 16:55

ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко продолжает еженедельный мониторинг темпа капитального ремонта во всех пяти школах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Общая строительная готовность Центра непрерывного образования (школа № 9) составляет 40,5%, задействовано 55 человек.

Школа современного образования: Школа № 1: готовность 50,4% 69 человек; Школа № 2: готовность 51%, 79 человека.

Образовательный комплекс им. Владимира Храброго: Школа № 6: готовность 41,8%, 56 человек; Школа № 17: готовность 46,7%, 65 человек.

В образовательных учреждениях проводится монтаж кровли и кабельных лотков, работы по инженерным системам, утепление и монтаж каркаса фасада, оштукатуривание и кирпичная кладка стен, цементно-песчаная стяжка пола.

С территории каждого объекта своевременно осуществляется вывоз строительного мусора.

«Во время обхода школ контролируем не только динамику проводимых работ, но и качество. Наша задача — открыть объекты к 1 сентября, чтобы ученики и педагоги встретили День знаний в стенах родных школ», — отметил Алексей Шимко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.