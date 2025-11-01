Врачи в Ступино построили 29 домов на своих земельных участках

Сто двадцать пять земельных участков получили врачи городского округа Ступино в рамках региональной программы «Земля врачам», из них 7 участков переданы медикам в 2025 году, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, городской округ Ступино также относится к пилотным округам, в которых не просто выделили землю для врачей, но и создали специальные поселки.

«Ступинская администрация выделила землю под поселок для врачей в черте города, чтобы медспециалистам было удобно добираться до рабочих мест. В поселке 184 участка, 91 из которых уже передан врачам. Работа по благоустройству в поселке идет полным ходом — построены внутриквартальные дороги и ведется строительство инженерных сетей. Несмотря на то, что еще не все работы завершены, 3 семьи уже построили дома в поселке, а еще 3 — строят. Общая статистика по построенным домам также радует — четверть участков, переданных врачам, уже застроены домами. Дома стоят на 29 из 125 участков. Это отличные цифры, которые не могут не радовать!» — прокомментировал министр.

Один из участков получил замечательный врач, который более полувека отдал служению людям и их здоровью и продолжает лечить ступинцев. Это Макаркин Валентин Алексеевич, врач-психиатр Ступинского психоневрологического диспансера Московской области.

В 1967 году Валентин Алексеевич закончил Рязанский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». После окончания института работал врачом-невропатологом в поселке Александро-Невский в Рязанской области и одновременно учился очно-заочно в течение 3 лет в ординатуре по специальности «Неврология».

В 1971 году переехал в г. Ступино и работал на предприятии завода «Ступинского металлургического комбината» (СМК) невропатологом-профпатологом, совмещая обязанности главного врача здравпункта. Постоянно совершенствовал свои знания в области неврологии. Получил первую врачебную категорию. В 40-летнем возрасте переквалифицировался на врача-психиатра, прошел специализацию по психиатрии и был принят на должность врача-психиатра в Ступинский психоневрологический диспансер (ПНД), где продолжает работать по настоящее время.

На вопрос «Что привело к выбору профессии?» Валентин Алексеевич ответил так: «Обстоятельства. В послевоенное время было много трудностей, не только материальных, но и правовых. Времена были беспаспортные, и не было возможности устроиться в город на работу без документа. Для получения паспорта было необходимо поступить в учебное заведение и получить профессию. Учитывая тот факт, что родители жили в сельской местности, мама часто болела, отец-фронтовик имел 3-ю группу инвалидности, выбор пал на медицинское училище».

Закончив медицинское училище и получив специальность санитарного фельдшера, Валентин Алексеевич был призван в армию, где служил по специальности «начальник медицинской службы воинской части», а после демобилизации поступил в Рязанский медицинский институт.

Во время учебы в институте будущий врач подрабатывал, сначала электриком в течение года, а затем до конца учебы — оператором газовой котельной.

Позже, уже работая врачом, каждые 5 лет Валентин Алексеевич повышал свою квалификацию, стал почетным донором, получил звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области», имеет звание «Ветеран труда» и много похвальных грамот за преданность врачебной профессии. Общий стаж работы составляет 67 лет.

«Работа врача — не самая простая работа. Первостепенная задача — поставить правильный диагноз. Однако не менее важно внимательно выслушать пациента, вникнуть в суть его проблемы и найти правильное решение. Пациент всегда должен уходить от врача довольным и с надеждой на положительный результат. Врач не может быть равнодушным, так как многое зависит от настроя врача и пациента», — говорит Валентин Алексеевич о любимом деле.

Участок по программе «Земля врачам» Валентин Алексеевич получил рядом с г. Ступино 2 года назад, и сейчас он активно осваивается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.