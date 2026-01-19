Врачи Подмосковья завершили строительство более 200 домов по программе «Земля врачам»

В 2025 году 203 врача в Подмосковье завершили строительство домов на участках, предоставленных по программе «Земля врачам». Всего с 2011 года земельные участки получили более 2600 медиков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Государственная программа поддержки врачей «Земля врачам» действует в Подмосковье с 2011 года. За это время 2604 медицинских работника получили земельные участки в безвозмездное пользование. В 2025 году 179 участков были переданы медикам, а 203 врача завершили строительство собственных домов.

На сегодняшний день дома построены на 410 участках, еще на 110 продолжается строительство. Наиболее активно программа реализуется в Домодедове, где медработники возвели 80 домов, в Коломне — 59 домов, в Пушкинском округе — 52 дома.

По итогам прошедшего года лидерами по количеству предоставленных участков стали Щелково и Коломна — по 18 участков, Пушкинский — 11, Серпухов и Богородский — по 10 участков.

Закон о предоставлении земельных участков врачам в Подмосковье действует до конца 2026 года. Льгота распространяется на работников 39 медицинских специальностей в 32 городских округах. Подать заявку можно через местную администрацию. После шести лет владения и строительства дома врачи смогут бесплатно оформить участок в собственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.