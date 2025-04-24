Врачи из Мытищ приобретут новое жилье по программе «Социальная ипотека»

Свидетельства на получение жилищной субсидии получили 50 медицинских работников региона в Доме Правительства Московской области. В их числе – два сотрудника Мытищинской областной клинической больницы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Счастливые обладательницы свидетельств работают в Мытищинской больнице с 2021 года. Участковая медсестра поликлиники № 2 Наталья Михайлова рассказала, что подала документы в феврале и не ожидала быстрого принятия решения.

«Сотрудники отдела кадров больницы помогли мне быстро оформить все документы. Известие о вручении свидетельства пришло через месяц. Я очень волновалась, не верила даже тогда, когда папку с бумагами дали в руки», – поделилась Наталья Михайлова.

Заведующая вторым терапевтическим отделением поликлиники №2 Анна Королева рассказала о своих планах: к она планирует купить квартиру в Мытищах в новостройке.

«Моя семья, муж и сын, очень рады этому замечательному событию. Считаю, что программа «Социальная ипотека» имеет большое значение. Прекрасно, что государство поддерживает медицинских работников в таком важном деле, как покупка жилья», – сказала она.

В прошлом году 6 сотрудников Мытищинской больницы получили возможность улучшить свои жилищные условия по программе «Социальная ипотека», 505 медицинских работников лечебного учреждения получают компенсацию за найм жилого помещения, 30 – проживают в служебном жилье.

Программа «Социальная ипотека» запущена в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она предполагает предоставление специалистам 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и ежемесячную компенсацию суммы основного долга в течение 10 лет. Обладатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии – ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», - сказал глава региона.