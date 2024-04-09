Врач ультразвуковой диагностики купила квартиру в Подмосковье по соципотеке

Дина Дашивец работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Ее стаж подходит к 10 годам. Обладательница сертификата отмечает, что она потомственный медработник.

«Моя мама — врач, я решила пойти по ее стопам. Думаю, что поступила абсолютно правильно. Моя профессия интересна сама по себе. Каждый день видишь много разных клинических случаев, постоянно развиваешься, узнаешь что-то новое», — сказала Дашивец.

О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье Дина узнала от коллег. По ее словам, это стало хорошей поддержкой для их семьи.

«Мы с мужем и дочкой жили на съемной квартире в районе, где все очень удобно. Рядом железнодорожная станция, школа, магазины, вся инфраструктура. Здесь мы и подобрали двушку на вторичном рынке. Переехали, ремонт был, но что-то, конечно, переделали под себя», — рассказала врач.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.