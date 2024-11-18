Врач-терапевт получил земельный участок в Орехово-Зуеве по соцпрограмме

Программа «Земля врачам» запущена в 2021 году. За три года действия программы землю в Орехово-Зуевском округе получило почти 90 медработников. В их числе — участковый терапевт с 13-летним стажем Максим Полбенников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Заявку оформил на портале Госуслуг. Рассмотрели быстро. Я живу в Ликино-Дулеве, поэтому участок старался выбрать рядом. На полученных 15 сотках сразу начал строить дом. Рад, что с помощью программы смог реализовать давнюю мечту», — сказал Полбенников.

Специалисты от здравоохранения могут выбрать земельные участки в следующих населенных пунктах Орехово-Зуевского округа: Смолево, Дуброво, Коротково, Соболево, Щербинино, Красная Дубрава, Прокудино, Яковлевская, Рудне-Никитское, Запрудино, Войнова Гора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.