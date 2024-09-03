Врач-педиатр из Мордовии приобрел квартиру в Подмосковье по соципотеке

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило педиатру из Мордовии приобрести в Подмосковье собственную квартиру для своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Врач-педиатр ГБУЗ МО «Лобненская больница» Виктор Сайгушкин переехал в Московскую область 7 лет назад. Его общий медицинский стаж составляет 10 лет. По словам обладателя сертификата, профессию он выбрал по совету родителей.

«Обожаю свою работу. При том, что мои пациенты — дети. Они очень непосредственны в общении. Когда им становится лучше, сразу видно. Ребята вновь начинают смеяться, радоваться жизни», — рассказывает он.

У Виктора с супругой двое детей. В Лобне семья жила в квартире по социальному найму. Приобрести собственное жилье с помощью региональной меры поддержки педиатру предложило руководство больницы.

«Выбрали „трешку“ на вторичном рынке. Недавно переехали. Мы все просто в восторге от такого пространства! После однокомнатной у нас даже ноги болят ходить по нашим хоромам», — говорит он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Подмосковья.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.