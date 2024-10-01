Врач купила 3-комнатную квартиру в Мытищах по программе «Социальная ипотека»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло врачу приобрести квартиру для своей семьи в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Ольга Маркова работает врачом функциональной диагностики в ГБУЗ МО «Мытищинская областная клиническая больница». Ее стаж работы — 7 лет. Обладательница сертификата вспоминает, что еще в детстве лечила всех — друзей, животных, кукол.

«Мы помогаем выявить различную патологию, поставить точный диагноз. Перехватить болезнь вовремя — это очень важно. Практически, залог успешного лечения», — говорит она.

Супруги Марковы с ребенком жили в съемной квартире. Узнав от коллег о возможности приобрести на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье, Ольга подала документы.

«В самое ближайшее время готовимся к переезду в трехкомнатную квартиру. Удалось приобрести то, что нужно, что хотели, что искали. Добротный кирпичный дом, у нас четвертый этаж. Главное, близко к работе. Мы очень довольны!» — рассказывает врач.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области (https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/socialnaya-ipoteka/10-06-2021-09-37-18-vnimanie-uchastnikam-programmy-sotsialnaya-ipoteka).

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.