Врач из Воскресенска приобрел жилье по «Соципотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогла травматологу-ортопеду приобрести квартиру для своей семьи в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Виктор Мартынов работает в ГБУЗ МО «Воскресенская больница». Его стаж составляет 5 лет. Обладатель сертификата вспоминает, как подростком перенес операцию на коленном суставе и после этого решил стать врачом.

«Зима — сезон переломов нижних конечностей. Это лодыжки, шейки бедра у пожилых. Как только на улице образуется гололедица нужно быть внимательнее», — предупреждает он.

У Мартыновых подрастает ребенок. Семья жила в однокомнатной квартире по социальному найму. Узнав в отделе кадров о региональной жилищной программе, врач решил принять участие. Дом он выбрал рядом с работой.

«Мы взяли „двушку“ на вторичном рынке в новом доме. В квартире просто стены, там идет ремонт с нуля. Рядом с домом хорошие детские площадки, детский сад. Когда переедем на работу я смогу ходить пешком», — рассказывает Виктор.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.