Врач из Перми купила квартиру в Подмосковье по соципотеке

Анестезиолог-реаниматолог переехала работать в Подмосковье из Перми, узнав о программе «Социальная ипотека». Сейчас у нее собственная «трешка» в Ленинском городском округе, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Последние 3 года из общего 10-летнего стажа Анита Кайсина работает в ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр». Обладательница сертификата отмечает, что она — потомственный медработник.

«Все родственники медики и я решила стать врачом. Причем в моей специфике есть нюанс. Нам важно не бояться прикасаться к нашим крошечным пациентам, они выхаживаются от 500 грамм. Это очень большая ответственность. При этом невероятно радостно видеть результат своей работы, когда у малюток все получается», — рассказала Кайсина.

Еще живя в своем родном городе, Анита узнала о «Социальной ипотеке». По ее словам, программа стала решающим фактором, когда ей пришлось выбирать переезжать в столицу или в Московскую область.

«Мы с дочками уже переехали. У нас теперь своя трехкомнатная квартира. Взяли на вторичном рынке с ремонтом, но постепенно все делаем под себя. У нас очень красивый вид на лес из окна, утром будит солнышко», — сказала она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.