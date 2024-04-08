Врач из Люберец купила квартиру по соципотеке

Врач из городского округа Люберцы благодаря программе «Социальная ипотека» приобрела собственное жилье в доме рядом с работой, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» Хадижат Абдуллаева выбрала профессию по примеру дедушки-врача. По словам обладательницы сертификата, в лечение людей он вкладывал всю душу.

«Я была уверена, что пойду по его стопам. Как и дедушке, мне нравится помогать людям. Я счастлива видеть их радость, когда они выздоравливают», — рассказала она.

О возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Абдуллаева узнала от коллег. Приняв участие в программе, она отметила, что «Социальная ипотека» дает специалистам области дополнительные стимулы и открывает большие возможности.

«Я взяла двушку для нас с ребенком. Сейчас в квартире идет ремонт. Переехав, я буду ходить на работу пешком. Ребенок скоро пойдет в первый класс. Недалеко от дома есть и детсад, и школа. В целом район спокойный зеленый, очень доброжелательные соседи. Мы уже успели познакомиться и подружиться», — сказала Хадижат.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.