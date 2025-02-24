Врач из Красногорска приобрел квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогла врачу приобрести собственную квартиру в городском округе Красногорск. Дом находится рядом с работой, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Травматолог-ортопед Абдисалам Ямантаев из ГБУЗ МО «Красногорская больница» потомственный медик. Его стаж составляет порядка 15 лет. Обладатель сертификата вспоминает, что профессией его увлек дедушка — заслуженный врач-хирург.

«Сейчас зима, я очень советую всем одеваться теплее, во время гололеда внимательнее смотреть под ноги. Конечно, в случае обморожений, переломов, мы поможем, но лучше обходиться без травм», — говорит он.

У Ямантаевых трое детей. Семья жила в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, Абдисалам решил подать документы.

«Мы выбрали «трешку» на вторичном рынке. Уже переехали и живем. Все очень нравится. От дома близко до работы, рядом детский сад и школа», — говорит он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.