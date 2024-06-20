Врач из Дмитровского округа приобрел квартиру по программе «Социальная ипотека»

Врач из Дмитровского округа переехал из съемной квартиры в собственную, приняв участие в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Евгений Суроткин работает неврологом в Дмитровской больнице. Его стаж превышает 15 лет. По словам обладателя сертификата, он мечтал о медицине с детства.

«Еще школьником очень увлекался биологией, анатомией, соответственно, решил пойти в медицину. Сейчас нравится быть полезным для людей», — сказал Евгений.

Семья Суроткиных с двумя детьми долгое время жила в съемной квартире. Коллеги рассказали Евгению о региональной программе приобретения жилья на льготных условиях.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев.