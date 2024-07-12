Возведение школы на 1100 мест продолжается в Видном

В Ленинском округе в микрорайоне Купелинка полным ходом идет строительство школы на 1100 мест. Четырехэтажное общеобразовательное учреждение общей площадью 17 тыс. кв. м расположено в жилом комплексе «ЭКО Видное 2.0» и будет относиться к видновской школе № 11, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«На данный момент ведутся работы по благоустройству, мы бетонируем основания проездных путей, планируем фундамент КПП», — сказал начальник участка строительства Ришат Нигматуллин.

Он добавил, что в здании уже проложена теплотрасса, подключены водоснабжение и электричество.

Учебное заведение будет состоять из двух зданий, объединенных между собой переходами. В одном корпусе будут учиться средние и старшие классы, а во втором — начальные. В школе будут располагаться мастерские, два физкультурных, читальный и актовые залы. В здании также возведут просторный атриум.

«Здесь был достаточно сложный рельеф, школа находится в непосредственной близости с водным объектом, поэтому все эти обстоятельства и нюансы были учтены при проектировании», — рассказал заместитель директора МКУ «Видновское управления капитального строительства» Дмитрий Чувеев.

На сегодняшний день строительные работы выполнены на 75%. Все работы будут завершены до конца текущего года. Уже в первом квартале 2025 школа откроет свои двери для учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.