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Восстановление пострадавшего дома на улице Октябрьской в Балашихе завершается

В сентябре прошлого года в доме в Балашихе на улице Октябрьской произошел взрыв бытового газа. Сейчас тут продолжаются ремонтно-восстановительные работы по ликвидации его последствий, передает пресс-служба администрации городского округа.

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров провел очередную встречу с собственниками квартир. Она прошла в ДК «Балашиха». Вместе со специалистами Фонда капитального ремонта Московской области и строителями глава округа рассказал о ходе работ, а также ответил на вопросы присутствующих.

«Восстановление дома близится к завершению. Вместе с советником генерального директора Фонда капитального ремонта Александром Шаповаловым и представителем строительной компании-подрядчика рассказали жителям о текущей ситуации и ответили на интересующие вопросы. Также обсудили предварительный график приемки квартир и возможность переезда», — сказал Сергей Юров.

Помимо встреч с жителями дома Сергей Юров регулярно проводит выездные совещания на объекте, а затем информирует собственников квартир обо всех проделанных работах.

Полностью восстановить дом № 10 на Октябрьской улице планируют в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.



«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.