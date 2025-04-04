Воссоздали исторические окна и двери: отремонтирован корпус Боткинской больницы

Специалисты завершили модернизацию десятого корпуса ММНКЦ им. Боткина, это здание построили в 1909 году, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Это одна старейших больниц в столице, объект культурного наследия. Здание не только капитально отремонтировали, но еще и отреставрировали. В нем удалось сохранить эркеры, кирпичный декор фасада, аттик главного входа. Рабочие почистили кирпичные стены., а затем покрасили в темно-красный цвет — также делали и в первой половине ХХ века.

Кроме того, в рамках работы воссоздали по историческим фотографиям 415 окон и 311 дверей. Были отреставрированы лестницы, приведены в порядок найденные в подвале и на первом этаже своды Монье.

В этом здании больницы разместился научно-академический корпус, в него планируется перевести 27 кафедр ведущих научных медцентров и вузов. Там создали трансформируемые лекционные залы и аудитории с мультимедийными системам, с помощью которых можно вести онлайн-трансляции из операционных.