сегодня в 14:29

Воспитательно-образовательный комплекс в Люберцах построят в 2027 году

В поселке Красково городского округа Люберцы продолжается строительство современного воспитательно-образовательного комплекса в составе школы на 500 мест и детского сада на 120 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Специалисты уже приступили к возведению второго этажа, ведут армирование и бетонирование стен и пилонов.

«Объект расположен в новом строящемся микрорайоне. Мы ожидаем, что проживать здесь будет много молодых семей, поэтому параллельно со строительством домов застройщик возводит современную социальную инфраструктуру рядом», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Особенность образовательного комплекса — библиотечно-информационный центр с индивидуальными и групповыми рабочими местами, IT-классами и читальными залами, сочетающий традиционное и цифровое обучение.

Проект воспитательно-образовательного комплекса в п. Красково стал дипломантом Союза московских архитекторов в номинации «Лучший объект нового строительства» смотра-конкурса с международным участием «НАША ШКОЛА». Авторам проекта удалось подчеркнуть типологию детского учреждения и одновременно интегрировать его в городской силуэт.

Завершение строительства и открытие образовательного комплекса запланировано на 2027 год.

В городском округе Люберцы еще один воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 1500 мест и детсада на 200 мест строят в поселке Октябрьский. Его открытие также запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.