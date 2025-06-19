Воспитательно-образовательный комплекс в Химках построили более чем на 50%

В Химках продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Новогорск. Общая готовность объекта составляет более 50%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас на объекте проводят кровельные, кладочные и штукатурные работы, монтаж системы отопления и вентиляции, прокладка стояков водоотведения и водоснабжения. Рабочие приступили к устройству фасадов, а также установке элементов обрамления оконных откосов и отливов.

«Вместе с коллегами и депутатами Совета депутатов держим вопрос строительства данного учреждения на особом контроле», — отметила глава Химок Елена Землякова в своем Telegram-канале.

После завершения строительных работ, специалисты выполнят черновую и чистовую отделку помещений, подключат коммуникации и инженерные системы, благоустроят прилегающую территорию.

Воспитательно-образовательный комплекс — важный социальный объект для Новогорска. На площади 5,5 тыс. кв. м расположатся начальная школа на 100 учеников и детский сад на 170 воспитанников. Завершить работы планируют осенью этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.