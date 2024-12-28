Воспитательно-образовательный комплекс построят в ЖК «Легенда Коренево» Люберец

Воспитательно-образовательный комплекс построят в городском округе Люберцы. Школу для 500 учеников и детский сад для 120 малышей возводят на территории жилого комплекса «Легенда Коренево», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Школьные классы будут оснащены современными интерактивными досками, проекторами и компьютерами. Каждый класс будет оформлен в индивидуальном стиле, который будет соответствовать возрасту учащихся и тематике уроков. Для комфорта учеников и учителей в здании школы установят современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

В детском саду будут построены игровые комнаты, залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с процедурными кабинетами, а также административные и технические помещения. На территории образовательного комплекса будут созданы зоны для отдыха и развлечений.

Для детей установят яркие и безопасные игровые площадки с качелями и горками. Для учащихся старших классов будут построены спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием. Все элементы будут выполнены из экологически чистых материалов, соответствующие высоким стандартам безопасности.

ЖК «Легенда Коренево» — жилой комплекс комфорт-класса, строится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах зданий будут располагаться коммерческие помещения — досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. По проекту также предусмотрены детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка более чем на 600 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.