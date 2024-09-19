Воспитательно-образовательный комплекс построят в Химках в 2026 году

В городском округе Химки возведут воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест. Он будет включать школу и детский сад. Работы на объекте незавершенного строительства в ЖК «Новогорск Парк» планируют завершить к началу 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальные депутаты Владислав Мирзонов и Руслан Шаипов встретились с представителями подрядной организации и министерства строительного комплекса Московской области, чтобы обсудить детали нового проекта.

«Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений. Мы со стороны депутатского корпуса вместе с родительским сообществом будем осуществлять контроль за строительством», — рассказал Руслан Шаипов.

По условиям проекта площадь будущего воспитательно-образовательного комплекса составит более пяти тысяч квадратных метров. Прилегающая территория также преобразится. Для юных химчан построят современные детские и спортивные площадки.

«Объект в микрорайоне Новогорск будет достроен в соответствии с задачами нацпроекта «Образование». Проект поможет решить вопрос с дополнительными местами для детей и разгрузить близлежащие учреждения образования», — сказал начальник управления строительства городского округа Химки Роман Глаголев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.