Воспитательно-образовательный комплекс начали строить в городе Рошаль Шатуры

В городе Рошаль муниципального округа Рошаль началось строительство воспитательно-образовательного комплекса со школой и детским садом в общей сложности на 750 мест. Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке будущего воспитательно-образовательного комплекса ведется монтаж существующей железобетонной плиты, планировка территории, обустройство подъездных дорог и мест складирования материалов», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, образовательный комплекс со школой на 550 мест и детским садом на 200 мест будет построен на улице Фридриха Энгельса, д. 28А в городе Рошаль.

Новый объект образования будет построен по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Особое внимание в ходе строительства будет уделено удобству, комфортности и безопасности воспитанников образовательного учреждения. В школьном блоке разместятся классы и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовая, библиотечно-информационный центр. В блоке детского сада –групповые помещения, залы для занятий физкультурой и творчеством, пищеблок. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий, проезды и тротуары.

Открыть новый образовательный центр планируется в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.