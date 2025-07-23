Воспитательно-образовательный комплекс на 1 200 мест в Дзержинском достроят осенью

Большой комплекс, объединяющий школу на 1 100 мест и детский сад для 100 воспитанников, строят в Дзержинском, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Здание будет включать в себя несколько блоков: начальной и основной школ с помещениями детского сада, а также блока дополнительного образования и общешкольных помещений.

При этом в школе разделят потоки учеников — начальная и основная школа будут изолированы друг от друга и иметь разные входы.

Столовая с пищеблоком, спортивные и тренажерные залы, актовый зал, помещения учреждения дополнительного образования разместятся в блоке общешкольных помещений.

Для ребят из основной школы предусмотрено 22 кабинета, 15 из которых — специализированные: химии, физики, биологии, иностранного языка, информатики, мастерские трудового обучения, ИЗО и черчения. При этом ребята из средней и старшей школы будут учиться фронтально — переходить из кабинета в кабинет. А для детей начальной школы предусмотрено закрепление своих кабинетов за каждым классом.

Строительство воспитательно-образовательного комплекса ведется под надзором Главгосстройнадзора с 2014 года. Сегодня инспекторы фиксируют 74% общей строительной готовности объекта по результатам проведенной проверки. Завершить строительство объекта площадью более 20 тыс. квадратных метров планируют осенью 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. м ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.

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