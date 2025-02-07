Восемь врачей из Подмосковья получили участки по госпрограмме в 2025 году

С начала года восемь врачей узких специальностей получили земельные участки по программе «Земля врачам». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Земля предоставлена врачу скорой помощи в Богородском округе, хирургу из Воскресенска, детский хирург получил участок в Кашире, врач клинической диагностики - в Орехово-Зуево, в Рузе земля предоставлена рентгенологу, в Сергиевом Посаде - травматологу-ортопеду и в Щелково участками обеспечены врач-терапевт и акушер-гинеколог.

Всего с начала действия закона, за три с лишним года, земельные наделы получили 2 437 врачей.

Для получения данной меры поддержки необходимо следующее:

работать по основному месту работы в учреждении здравоохранения Подмосковья (в программе участвуют 32 муниципалитета);

иметь стаж работы не менее 3 лет (специальности входят в список, утвержденный Законом Московской области от 08.07.2021 N 144/2021-ОЗ);

не являться участником программы «Социальная ипотека» и не иметь в пользовании земельный участок, предоставленный государством ранее (например, в рамках поддержки многодетных семей).

Участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства площадью от трех соток, расположены они на территории населенных пунктов. По истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка медики, построив жилой дом, могут получить землю в собственность бесплатно в соответствии с Земельным кодексом.

Чтобы подать заявку на землю, нужно обратиться в местную администрацию, где предложат список участков на выбор. Срок оформления в настоящее время сокращен до 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.