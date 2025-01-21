Восемь молодых семей из Зарайска переедут в новое жилье благодаря госпрограмме
Фото - © Пресс-служба администрации Зарайска
В городском округе Зарайск благодаря госпрограмме «Жилище» восемь молодых семей в 2025 году улучшат свои жилищные условия. Получив свидетельства на субсидию, они смогут переехать в квартиру или отдельный дом, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Многие из будущих новоселов уже определились, куда направить выплату — купить квартиру или построить дом. Все семьи объединяет одно желание — остаться в родном округе.
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
В 2025 году в Подмосковье жилищные условия благодаря государственной программе «Жилище» улучшат 246 молодых семей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.