сегодня в 12:22

Восемь молодых семей из Зарайска переедут в новое жилье благодаря госпрограмме

В городском округе Зарайск благодаря госпрограмме «Жилище» восемь молодых семей в 2025 году улучшат свои жилищные условия. Получив свидетельства на субсидию, они смогут переехать в квартиру или отдельный дом, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Многие из будущих новоселов уже определились, куда направить выплату — купить квартиру или построить дом. Все семьи объединяет одно желание — остаться в родном округе.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

В 2025 году в Подмосковье жилищные условия благодаря государственной программе «Жилище» улучшат 246 молодых семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.