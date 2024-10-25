Воробьев заложил первый камень в основание индустриального парка «Ленинский»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым и гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым заложил первый камень в основание будущего индустриального парка «Ленинский». Первую очередь запустят уже в декабре этого года.

«Спасибо президенту, федеральному правительству и Минпромторгу за поддержку проектов. Отдельная благодарность одному из наших ключевых партнеров — госкорпорации „Росатом“, которая станет резидентом „Ленинского“, что выбрали Подмосковье для размещения вашего производства электронно-компонентной базы», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Индустриальный парк позволит уменьшить долю импорта и укрепит суверенитет России. Запуск проекта планируется в 2027 году. В «Ленинском» создадут 5,1 тыс. рабочих мест. Из него сделают не просто производственную площадку, а настоящий город в городе.

«Для этого построим здесь колледж для подготовки кадров, гостиницу, зеленые зоны и площадки для отдыха, магазины и кафе, МФЦ, аптеки и спортивные площадки», — перечислил губернатор.

На данный момент в Московской области 70 индустриальных парков. Их наполняемость сегодня — 88%, хотя еще в 2013 году показатель составлял 28%. В регионе более 1,5 тыс. резидентов, каждый год в индустриальные парки заходят около 180 компаний.

Такой результат получилось достичь с помощью формата «Лайт индастриал», который дает возможность запустить производство всего за три месяца. Также в этом случае помогает промышленная ипотека, инициированная президентом России Владимиром Путиным.