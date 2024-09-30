Воробьев: в Подмосковье открыли вторую очередь бизнес-парка «Гринвуд»

«Открыли вторую очередь «Гринвуда». Это, вы знаете, такая китайская, можно сказать, платформа. Не просто здание, не просто помещения, офисы, а это место сборки отличных идей по сопровождению проектов, по сопровождению их, как на территории страны, но и преимущественно Подмосковья», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор отметил, что ему приятно, что вторая очередь подтверждает успех и значимость первой.

Международный торгово-выставочный комплекс и бизнес-парк «Гринвуд» располагается в северо-западном Подмосковье.