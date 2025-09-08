Воробьев: в Подмосковье две тысячи коттеджных поселков и 12 тысяч СНТ

В Московской области сейчас насчитывается 2 тысячи коттеджных поселков и 12 тысяч СНТ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Тема, которую я хочу озвучить, уже обсуждалась нами. Это стандарт ИЖС. На прошлой неделе в правительстве была проведена стратсессия, где обсуждалось повышение доступности жилья, в том числе ИЖС. Что, понятно, для Подмосковья особенно актуально: у нас 2 тыс. коттеджных поселков и 12 тыс. СНТ. С 2022 года две трети нового жилья — это ИЖС, то есть 7-8 млн квадратных метров в год», – отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор также указал на то, что каждый год 160 тыс. жителей региона выбирают в качестве жилья частный дом.

«Тема частного жилья в ряде субъектов, и Подмосковье, как и Краснодарский край, наверное, здесь безусловные лидеры, — очень заметна», – заключил Воробьев.