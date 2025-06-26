Воробьев: «цифровой бригадир» помог устранить 1,7 тыс недочетов на стройках

Данную ИИ-систему контроля бюджетного строительства запустили в 2024 году. С помощью нее в эксплуатацию (без нарушения сроков) были введены 150 объектов. В случае если нейросеть выявляет проблему, то тогда она автоматически создает задачу на проверку. Если модератор подтверждает выявленное нарушение, то исполнитель обязан оперативно его устранить проблему.

По словам губернатора, власти Подмосковья стараются уделять особое внимание развитию сервисов и услуг, упрощающих жизнь людей и бизнеса.

«В частности, искусственный интеллект помогает нам следить за ходом работ на важных, в том числе социальных объектах. Один из примеров — многопрофильная больница в Балашихе. Новая система „Цифровой бригадир“ способна определить достаточно ли рабочих и техники на стройке, контролировать присутствие на объекте нужных специалистов и даже понять надеты ли на них каски», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что на сегодняшний день в области ведется ИИ-мониторинг свыше 300 строительных объектов.

Как отметил глава региона, во многом благодаря «цифре» в Подмосковье отказы в выдаче разрешений на строительство уменьшились с 70% до 30%, а сроки выхода на стройку — с 11 до 8 месяцев.

«С помощью искусственного интеллекта в ЦСС сформировано более 6 тыс. дорожных карт, а в ближайшее время ИИ сможет анализировать проектную документацию (правильность информации, ее полноту и сроки), в том числе в сфере долевого строительства и стройнадзора», — добавил губернатор.

Центр содействия строительству (ЦСС) работает в Подмосковье с 2017 года. Он обеспечивает сопровождение инвестиционных проектов (нежилого назначения), а еще помогает получать согласования без барьеров, лишних процедур и предоставляет застройщикам возможность онлайн отслеживать статус реализации проектов.

Раньше для получения разрешение на строительство бизнесмену нужно было ходить в разные инстанции, иногда на все это могло тратиться до 3 лет. Сейчас цифровизация процессов помогла сократить срок до 8 месяцев. К тому же все согласования можно получить в одном месте, а еще есть вариант провести все процессы онлайн.

С помощью ИИ в ЦСС делают дорожные карты. Они создаются индивидуально под каждый проект. Нейросети автоматизируют процессы получения согласований и выдачи разрешений на возведение здания. Такой подход позволяет ускорить подготовку документации, повысить прозрачность принятия решений и уменьшить процент отказов.

Уже в 2025 году специалисты планируют начать использовать ИИ в долевом строительстве. Он поможет в проверке достоверности размещенных застройщиком сведений, их полноты и сроков. Сегодня подобный пакет документов (31) инспекторы Госстройнадзора Московской области обрабатывают примерно за 4 часа. А «Нейроинспектор 2.0» позволит к это время к минимуму, а еще сможет работать круглосуточно.

В ближайшем будущем ИИ научат анализировать тексты и чертежи проектной документации. Тогда он будет автоматически формировать краткую характеристику проекта и быстро делать индивидуальные программы проверок объектов с учетом их параметров и специфики строительства, исключив возможность ошибки из-за человеческого фактора.