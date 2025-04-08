Воробьев рассказал Путину про программу социальной ипотеки в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал главе государства Владимиру Путину о программе «Социальная ипотека», которая реализуется в регионе. Президент назвал этот проект эффективным.

Воробьев отметил, что власти оплачивают учителям «тело кредита», а преподаватели платят только проценты. По словам главы региона, получается порядка 20–26 тыс. рублей в месяц.

«Еще мы все-таки приглашаем учителей, оплачиваем аренду жилья для начала. В общем делаем так, чтобы учителей у нас хватало», — добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что власти в дальнейшем будут уделять особое внимание образованию. Например, в этом году в Подмосковье построят еще около 25 новых школ, потому что количество учеников в регионе растет с каждым годом.