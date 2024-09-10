Воробьев поручил главам решать вопрос с имуществом в округах

«Еще раз прошу глав, у нас в Клину такой разговор был, еще в ряде территорий, внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее глава региона отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.