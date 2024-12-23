Воробьев: Подмосковье находится на втором месте в стране по объемам реновации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья сообщил, что регион лидирует в стране по объемам реновации, это важная мера по расселению старой малоэтажной застройки.

«Другая тема, которую мы активно видим в Москве – это реновация. Она у нас набирает обороты, мы вторые, по ее объемам. Мы понимаем, что без масштабной реновации, 2-3-этажные дома, а где-то бараки, не расселить. А там проживают около 350-360 тыс. человек. Их нам нужно расселить в первую очередь», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, в настоящее время реализуются 17 таких проектов в 12 округах.

Он отметил, что существует запрос на строительство новых домов в Подмосковье. Это отмечается в Егорьевске, Дубне и Луховицах.