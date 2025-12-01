Воробьев: максимальное количество объектов госимущества нужно ввести в оборот

«Вторая тема, которая сегодня прозвучит, — это вовлечение неиспользуемого областного имущества. Докладчик у нас Тихон Михайлович Фирсов, и содокладчик Светлана Николаевна Журавлева, министр правительства Московской области по конкурентной политике. Цель — увидеть алгоритмы, которые позволяют нам максимально эффективно распоряжаться муниципальным, государственным, федеральным имуществом вместе с Минимуществом Российской Федерации для того, чтобы все объекты или максимальное количество объектов задействовать в оборот, чтобы у нас шло развитие территории», – рассказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, что доклад как раз посвящен именно этой теме.

Воробьев добавил, что по этому направлению уже есть результаты и о них будет доложено, включая отдельные коллективные жалобы, которые следует обсудить.