Воробьев: 29 новых школ построят в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье планируют возвести 29 новых школ. Это порядка 21,8 тыс. учебных мест, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Он отметил, что важно, чтобы дети учились в современных и комфортных зданиях. Этой сфере власти уделяют особое внимание.

Новые школы появятся: на 1650 мест в районе с. Ям и дер. Павловское в Домодедове; на 1500 мест в городке Б в Люберцах; на 1350 мест в п. Развилка, 1100 мест в районе дер. Коробово и на 1100 мест вблизи с. п. Молоковское, дер. Мисайлово и дер. Дальние Прудищи в Ленинском г. о.

Также школы возведут: на 1320 мест в ЖК «Героев» в Балашихе; на 950 мест в г. Ногинск Богородского г. о.; на 825 мест в Зарайске; на 550 мест в Ступине (квартал «Надежда»).

Кроме того, школы откроются в Мытищах, Домодедове, Подольске, Пушкинском и Одинцовском округах. Пристройки появятся в Чехове, Подольске, Долгопрудном и Королеве.

«В декабре введем школу на 1,1 тыс. мест в Красногорске, пристройку на 300 мест в Солнечногорске и реконструированную школу с пристройкой на 300 мест в Дмитрове», — написал Воробьев.

В планах возвести воспитательно-образовательный комплекс в Дзержинском — это школа на 1100 мест и сад на 100. Также власти откроют пристройку на 950 мест к Немчиновскому лицею и школу на 1,1 тыс. мест в мкр Восточный в Звенигороде.

Помимо этого, власти в текущем году капитально отремонтируют еще 58 школ.