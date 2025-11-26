Во втором отделении лицея им Менделеева в Клину стартовал капитальный ремонт

К первому этапу капитального ремонта отделения лицея в Бородинском проезде — проведению демонтажных работ — компания «Строй-Престиж» приступила 1 ноября 2025 года. На сегодня, 26 ноября, подрядчик выполнил 30% запланированных задач по демонтажу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь здания — свыше 4 тысяч квадратных метров. Здесь уже разобраны полы, счищен слой штукатурки. В настоящее время на объекте трудится свыше 20 человек. Параллельно ведутся изыскательные работы.

«Специалисты проверяют качество перекрытий и обследуют состояние инженерных систем. На данный момент мы можем сказать, что все коммуникации необходимо заменить. После проведения демонтажных работ мы приступим к обустройству систем отопления, водоотведения, электроснабжения», — рассказал руководитель проекта компании «Строй-Престиж» Алексей Шмелев.

Образовательное учреждение в Бородинском проезде построили еще в 1962 году. С тех пор капитальный ремонт в здании не проводился. Только в 2007 году здесь обновили кровлю.

С 2023 года лицей трижды становился участником государственной программы по капитальному ремонту образовательных учреждений. Полностью обновили одно дошкольное и два школьных отделения. Работы на новом объекте ведутся строго по графику. Подрядчики обещают, что ученики встретят 1 сентября 2026 года в полностью обновленной школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.