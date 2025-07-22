Во втором корпусе ЖК «М_5» в Красногорске началась выдача ключей

В Подмосковье полностью завершено строительство клубного ЖК «М_5». Во втором корпусе стартовала выдача ключей владельцам квартир. В настоящее время здесь реализовано 243 квартиры из 256. Жилой комплекс построила ГК «Садовое кольцо» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

ЖК «М_5» состоит из двух 25-этажных жилых корпусов. Первая башня была введена в эксплуатацию еще в декабре 2024 года. Дома созданы по современной технологии монолитного строительства. В корпусах установлены панорамные окна и угловое остекление, а половина квартир имеет вид на Москву-реку. В домах работают высокоскоростные бесшумные лифты, а также системы видеонаблюдения и контроля доступа для безопасности жителей.

Комплекс расположен недалеко от Москвы-реки вдали от шумных трасс и производств. В домах ЖК предусмотрены удобные подъезды на уровне земли, келлеры для жителей квартир, колясочные и просторные лобби.

В шаговой доступности от проекта находятся важные инфраструктурные и социальные объекты, в том числе новая школа на 1 100 мест. Кроме того, несколько лет назад ГК «Садовое кольцо» построила в этом районе современный детский сад в виде настоящего замка «Сад Град». Еще жилой квартал отличает развитая транспортная инфраструктура — рядом расположены скоростная ветка МЦД, несколько остановок маршрутов общественного транспорта, удобные транспортные развязки Ильинского, Новорижского, Волоколамского шоссе и МКАД.

По итогам ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «Топ ЖК — 2025» проект стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.

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